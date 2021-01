PS5: segnalati ritardi nell'invio degli adattatori per PlayStation VR

Una folta schiera di utenti del forum di Reddit sta segnalando dei ritardi da parte di Sony nella spedizione dell'adattatore PS5 di PlayStation VR, necessario per poter utilizzare il visore per la Realtà Virtuale sulla nuova console del colosso tecnologico giapponese.

L'adattatore in questione serve per connettere PlayStation Camera a PlayStation 5, in funzione della mancata compatibilità di PS VR con la telecamera HD di PS5. I possessori del "caschetto delle meraviglie" di Sony che desiderano utilizzarlo su PS5 possono richiedere gratuitamente la spedizione di un adattatore.

Ebbene, stando a quanto emerso su Reddit, molti membri della community del popolare forum asseriscono di non aver ancora ricevuto il dongle a diverse settimane di distanza dalla loro richiesta di spedizione inviata tramite i canali di supporto attivati per l'occasione da Sony.

A giudicare dalle informazioni condivise dai redditor, il problema sembrerebbe interessare tutti i principali mercati videoludici internazionali, ma con una leggera prevalenza di reclami dall'Australia e dagli Stati Uniti, piuttosto che dall'Europa o dall'Asia. Alcuni utenti riferiscono persino di aver ricevuto una email da parte dei canali di supporto di Sony per informarli dell'avvenuta spedizione dell'adattatore: dietro a questi ritardi potrebbe quindi celarsi un problema logistico dovuto, plausibilmente, alle difficoltà determinate dalla pandemia da Coronavirus e ai controlli sulla merce spedita per posta o tramite corrieri internazionali.

