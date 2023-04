PS5: i sensi di ragno del marketing Sony formicolano in Spider-Man Across the Spider-Verse

Il live action del nuovo trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse offre a Sony l'opportunità di promuovere il ritorno nei negozi di PlayStation 5.

Saltando al minuto 2:38 del nuovo filmato pubblicato da Sony Pictures Entertainment, si può infatti notare come la divisione televisiva e cinematografica del colosso tecnologico giapponese abbia deciso di 'tendere la mano' al team PlayStation per invogliare gli appassionati dell'Uomo Ragno (e non solo) ad acquistare PS5, approfittando del suo ritorno nei negozi dopo la crisi dei semiconduttori e le problematiche nella distribuzione affrontate per la pandemia da Coronavirus.

Certo, siamo lontani dai livelli di creatività raggiunti dal marketing Sony con il folle spot thailandese di PlayStation 5, ma il breve passaggio promozionale che chiude il nuovo trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse promette di essere decisamente più efficace, soprattutto se pensiamo alla grande attesa dei fan di Spidey per il film animato e, nei prossimi mesi, per l'avventura open world di Marvel's Spider-Man 2 presumibilmente in esclusiva PS5.

