PS5 e Series X: la finestra di lancio è stata svelata dal bundle di Fortnite con Joker?

In seguito agli insistenti rumor pubblicati online nel corso del pomeriggio di ieri, questa notte Epic Games ha annunciato ufficialmente il nuovo bundle Ride bene chi ride ultimo di Fortnite Capitolo 2.

Confermando la data d'uscita del pacchetto, che includerà le skin di Joker, Poison Ivy, Midas Rex oltre ad una serie di accessori e 1.000 V-Buck, Epic Games potrebbe aver svelato il periodo d'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ecco infatti cosa troviamo scritto sul sito ufficiale del battle royale:

"L'edizione fisica sarà disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Inoltre, arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X."

Dal momento che l'uscita del bundle è fissata al prossimo 17 novembre 2020, possiamo aspettarci il debutto di entrambe le console di prossima generazione Sony e Microsoft proprio in quei giorni.

Vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è emerso in rete il possibile prezzo di Xbox Series X grazie ad un concorso a premi legato ad Halo Infinite e Monster. Solo qualche giorno fa si è inoltre parlato della data d'uscita di Xbox Series X, calcolata dagli utenti analizzando alcuni dati relativi alle foto del controller bianco spuntate in rete.