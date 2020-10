PS5: questa settimana vedremo la console Sony in azione?

Manca ormai un mese esatto al debutto americano di PlayStation 5 e nel frattempo Sony continua a distribuire informazioni sulla console con il contagocce, lasciando i fan assetati di notizie più precise sul sistema operativo ed altri aspetti della macchina next-gen. Sembra però che le cose stiano per cambiare, almeno secondo un noto insider.

A svelarlo è GermanStrands, l'utente Twitter che negli ultimi tempi si sta facendo conoscere sempre più grazie ai propri contatti nell'industria videoludica. L'ultimo cinguettio del personaggio fa chiaramente riferimento all'imminente arrivo di nuovi dettagli su PlayStation 5 entro la fine della settimana. Non è quindi da escludere che Sony abbia già distribuito la console a giornalisti ed influencer di tutto il mondo per eseguire tutti i test di rito e, in maniera simile a quanto visto con Xbox Series X, pubblicare tutti i dati riguardanti prestazioni, velocità di caricamento dell'SSD e temperature. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella dell'arrivo di un nuovo evento in streaming in stile State of Play durante il quale si approfondiranno alcune feature della console, magari mostrando per la prima volta il sistema operativo. Insomma, le nuove informazioni potrebbero arrivare in qualsiasi modo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Sony ha svelato tutti i dettagli su Game Boost e retrocompatibilità di PS5.