PS5 Showcase del 16 settembre: giochi, data e prezzo, quali sono le aspettative?

Mancano ormai poco più di due giorni al tanto atteso PlayStation Showcase, l'evento durante il quale Sony svelerà ufficialmente al pubblico tutti i dettagli riguardanti la data di lancio ed il prezzo della sua macchina next-gen. L'evento potrebbe però riservare anche qualche sorpresa, ecco quelli che potrebbero essere gli altri annunci.

L'evento, che andrà in onda in streaming, avrà una durata di circa 40 minuti ed è improbabile che il colosso nipponico voglia parlare per l'intera durata dello showcase di data e prezzo. È quindi possibile che dopodomani assisteremo anche a nuove sequenze di gameplay di titoli già annunciati, all'annuncio dei giochi che accompagneranno il lancio della console e, perché no, al reveal di nuove esclusive che faranno il proprio debutto nel corso del 2021 o addirittura più avanti nel tempo.

A questo proposito sembra molto interessante la previsione di GermanStrand, l'insider che su Twitter ha condiviso quelli che secondo lui saranno i principali punti della conferenza:

Reveal di interfaccia utente e funzionalità del Sistema Operativo

Nuovo video gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales

Arrivo di un bundle contenente Marvel's Spider-Man e Miles Morales

Video gameplay di Demon's Souls e annuncio dell'uscita in contemporanea con PS5

Reveal del multiplayer online di The Last of Us Parte 2

Reveal di Final Fantasy 16

Teaser di God of War 2

Annuncio del prezzo di PS5 (399,99 euro per la versione digitale, 499,99 euro per quella con lettore)

Avvio dei preordini il 18 settembre 2020 e lancio fissato al 20 novembre 2020

Si tratta di un elenco di annunci che potrebbero fare la gioia di qualsiasi videogiocatore, sebbene vada precisato che non si tratta di un rumor ma di semplici previsioni e aspettative. In ogni caso bisognerà attendere il prossimo mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 22:00 italiane per scoprire quali saranno gli annunci di Sony. E voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti!

Vi ricordiamo che potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove terremo una lunga maratona a partire dalle ore 11:00 del mattino con numerosi ospiti tra cui Playerinside, Farenz, Cydonia, Sabaku, Dario Moccia, Ualone, Falconero e tanti altri!