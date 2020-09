PS5 Showcase: data di uscita, prezzo e nuovi giochi, tutti gli annunci

Il PS5 Showcase del 16 settembre ha posto fine alla lunga attesa dei giocatori, che non vedevano l’ora di conoscere le più importanti informazioni sulla nuova console next-gen di casa Sony.

Dopo una breve carrellata dei giochi mostrati all’evento Future of Gaming, l’appuntamento è entrato nel vivo con un primo sguardo a Final Fantasy XVI, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5. Spazio anche al gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales, confermata inoltre la remastered di Marvel's Spider-Man per PS5, disponibile come bonus per chi acquisterà la Ultimate Edition.



Hogwarts Legacy si è presentato al pubblico dello con un trailer mozzafiato, incentrato sulla vita all’interno di una Hogwarts di fine 1800. L’action GDR si riallaccerà in qualche modo alla celebre saga di J.K. Rowling e darà ai giocatori l’opportunità di vestire i panni di uno studente molto dotato, che nel corso del suo cammino arriverà a plasmare la storia stessa del mitico castello. Al PS5 Showcase abbiamo ritrovato anche Call of Duty Black Ops Cold War con la prima missione della campagna. Inoltre è stato annunciato che gli utenti PS4 potranno provare una versione alpha del gioco dal 18 al 20 settembre.

Resident Evil Village è tornato a mostrarsi in un breve filmato, che non molto ha aggiunto alle informazioni già note sul viaggio di Ethan Winters. Sebbene sia stato rinviato alla primavera del 2021, Deathloop ci ha dato un assaggio della libertà d’azione tipica dei videogiochi a marchio Arkane Studios, che a un pool di poteri e armamenti fuori dal comune uniscono soluzioni di game design tanto valide quanto inusuali. È stata poi la volta di Devil May Cry 5 Special Edition ma anche di Oddworld Soulstorm e Five Nights At Freddy's Security Breach.

Siamo riusciti a vedere il gameplay del remake di Demon’s Souls, che andrà a comporre la lineup di lancio di PS5. Forte di una gestione delle geometrie avanzata e di un’illuminazione globale di sicuro impatto, il nuovo Demon’s Souls sembra dotato di un combat system fedele all’originale ma al contempo più moderno, grazie a un comparto animazioni ricostruito dalle basi.

Dopo uno sguardo alla nuova veste grafica di Fortnite, è stata presentata la PlayStation Plus Collection, che permetterà agli abbonati di accedere ad una selezione di alcuni dei migliori giochi per PS4, tutti accessibili su PS5 fin dal lancio. PlayStation 5 uscirà il 19 novembre in Italia al costo di 499 euro (399 euro per la Digital Edition), infine il nuovo God of War per PS5 si è presentato con un logo e una finestra di lancio fissata per un generico 2021.