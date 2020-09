PS5 Showcase, da Spider-Man Miles Morales a Demon's Souls: cosa ci aspettiamo?

Decisamente a sorpresa, i vertici di Sony hanno interrotto la quiete di un placido sabato pomeriggio per annunciare un nuovo evento dedicato a PlayStation 5, in programma per la prossima settimana.

La serata di mercoledì 16 settembre vedrà infatti la trasmissione di un PlayStation 5 Showcase, diretta streaming che terrà impegnata la community videoludica per ben 40 minuti circa. Il colosso videludico ha già confermato che durante l'evento vi sarà modo di apprendere ulteriori dettagli su quelli che saranno i giochi in arrivo su PS5 al lancio...e oltre! Protagonisti saranno inoltre sia le produzioni figlie dei team interni di Sony sia i titoli in sviluppo presso partner Terze Parti.

Al momento, purtroppo, non vi sono state ancora conferme ufficiali sull'identità delle software house che presenzieranno al PlayStation 5 Showcase. Su questo fronte, perciò, è al momento possibile soltanto lavorare di fantasia. Tra i candidati più papabili per un'apparizione sul palco digitale, figurano sicuramente gli sviluppatori di Insomniac Games, che hanno in cantiere due titoli per PS5: Marvel's Spider Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart. Tra i più desiderati, non mancano inoltre Bluepoint e Japan Studio, impegnati sul remake di Demon's Souls. Difficile prevedere anche le presenze dei team Terze Parti, con titoli che spaziano da Resident Evil Village a Kena: Bridge of Spirits, passando per Ghostwire Tokyo.



In attesa dell'evento, che ci auguriamo sia anche la sede in occasione della quale apprendere data e prezzo di lancio di PS5, vi chiediamo: cosa sperate di vedere durante il PS5 Showcase? Vi ricordiamo che, ovviamente, la Redazione seguirà l'evento in diretta sul Canale Twitch di Everyeye: l'appuntamento è per mercoledì 16 settembre alle ore 22:00 italiane, non mancate!