PS5: Shuei Yoshida avvistato al Tokyo Sand Box in cerca di nuove perle indie

Come testimoniato anche dalla statuetta di PlayStation Stars a lui dedicata, Shuei Yoshida è uno dei volti più amati della dirigenza Sony. Dopo aver ricoperto per diversi anni la carica di presidente di SIE Worldwide Studios, Yoshida si dedica ora quasi completamente alla scena degli sviluppatori indipendenti.

Attualmente Head of PlayStation Indies, Shuei Yoshida si è diretto ad Akihabara, a Tokyo, per dare uno sguardo ravvicinato al Tokyo Sand Box, evento ricco di possibili nuove perle da portare su PlayStation 5. "Sono venuto al Tokyo Sand Box ad Akihabara. Il posto è grande e potete giocare a molti giochi indie divertenti", è la breve didascalia che accompagna la galleria di foto pubblicata da Yoshida sul suo profilo Twitter, che potete consultare in calce alla notizia.

Siamo certi che lo spirito sempre conviviale di Yoshida, unito alla sua passione per le produzioni indipendenti, abbiano portato a degli incontri piuttosto interessanti con gli sviluppatori nipponici. Chissà che da qualcuno di questi non sia emerso qualche titolo particolarmente intrigante da portare in futuro su piattaforme PlayStation.

Proprio di recente, Shuei Yoshida ha voluto ribadire come Sony continui ad essere molto interessata agli indie, smentendo le voci secondo cui la compagnia nipponica si starebbe concentrando quasi esclusivamente sulle produzioni tripla A.