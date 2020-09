PS5, data e prezzo: ci siamo! Appuntamento streaming mercoledì 16 settembre

Atteso, richiesto e bramato dai videogiocatori, arriva infine l'annuncio da parte dei vertici Sony di un nuovo appuntamento streaming interamente dedicato alla prossima generazione di console.

Come potete infatti verificare in calce, il colosso videoludico ci invita a sintonizzarci per novità nel corso della settimana in arrivo. Nello specifico, l'appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre, alle ore 22:00 ora italiana... ovviamente lo seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it! L'orario si presenta dunque tutt'altro che proibitivo per il pubblico europeo e italiano in particolare.

È ufficiale che la grande protagonista sarà PlayStation 5. Il teaser dell'evento, visionabile nel Tweet pubblicato, e il nome dello show, battezzato "PlayStation 5 Showcase", non lasciano del resto alcun dubbio in merito. La durata della diretta sarà pari a 40 minuti, ci aspettiamo dunque una corposa presentazione a tema next-gen. Tra i contenuti confermati, la possibilità di dare un nuovo sguardo ai giochi First e Third Party in arrivo su PS5 al lancio ed oltre!



La speranza è dunque quella di poter avere conferme definitive sulla line-up di debutto della console durante il PlayStation 5 Showcase. A questo punto pare inoltre legittimo ipotizzare che Sony sia pronta a svelare data e prezzo di lancio di PS5, ancora non ufficializzati dal colosso videoludico: su questo fronte, però, nessuna conferma definitiva al momento. Ovviamente, la redazione seguirà l'evento in diretta sul Canale Twitch di Everyeye: non mancate!