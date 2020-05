Tra PS5 e Silent Hills: PT avrebbe interagito col mondo reale? Ritorna il rumor!

Continuano a diffondersi con una certa insistenza voci legate ad un possibile annuncio di Silent Hill per PlayStation 5: in un quadro di crescente attenzione per il brand, torna al centro della discussione un rumor molto interessante.

A riaccendervi i riflettori è la produttrice e scrittrice Alanah Pearce, che già in passato aveva avuto modo di accennare alla possibilità che Silent Hills potesse interagire col mondo reale dei giocatori, anche quando questi ultimi non si trovavano di fronte alla console accesa. Pur non essendo al 100% sicura dell'affidabilità della propria fonte, l'Insider ha voluto riepilogare quanto aveva appreso ai tempi sul Silent Hill firmato da Hideo Kojima, aggiungendo alcuni dettagli aggiuntivi.

Tramite il video che trovate direttamente in apertura a questa news, Alanah Pearce ribadisce che all'avvio del gioco gli utenti avrebbero potuto acconsentire all'implementazione da parte del gioco di alcune feature piuttosto peculiari. Silent Hills avrebbe potuto così inviare messaggi di testo od e-mail ai giocatori. Ancora più interessante, una sorta di App avrebbe consentito di collegare al gioco dispositivi smart, in particolare fonti d'illuminazione: le luci domestiche avrebbero così potuto reagire al titolo, proponendo inquietanti giochi di luce nei salotti dei giocatori. Altri dettagli coinvolgevano invece la possibilità che il gioco creasse interazione persino con l'interfaccia di PlayStation 4, con glitch nella dashboard e con messaggi legati alla lettura dei dati di salvataggio presenti nella console.



Insomma, un set di feature sicuramente affascinanti, la cui veridicità e concreta applicabilità, come ribadisce la stessa Alanah Pearce, sono tuttavia incerte. Cosa ne pensate, vi piacerebbe un'interazione del genere con un gioco horror?