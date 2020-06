PS5 sarà silenziosa? Sony ha compiuto 'un grande sforzo' per ridurre la rumorosità

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione del Guardian, Simon Rutter di Sony Interactive Entertainment ha provato a rispondere ad una delle domande poste dai fan del Monolite Nero ancor prima dell'annuncio del design di PS5: la nuova PlayStation sarà meno rumorosa dei sistemi di questa generazione?

Nel ripercorrere le tappe fondamentali della strategia comunicativa portata avanti dal colosso tecnologico giapponese fino all'evento di presentazione sui giochi PS5, l'Head of European Business presso SIE ha confidato ai giornalisti del Guardian che i progettisti della console nextgen hanno lavorato alacremente sul sistema di dissipazione di PlayStation 5.

In merito ai quesiti posti dalla community sull'effettiva "silenziosità" del sistema nextgen, specie durante le sessioni di gioco più intense, Rutter ha dichiarato che "è stato compiuto un grande sforzo" per limitare la rumorosità del sistema di dissipazione della console, pur senza entrare nel dettaglio e offrire ulteriori spunti di riflessione sulla componentistica interna della piattaforma per svelare, ad esempio, il numero di ventole equipaggiate.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sull'hardware di PS5 e sulle scelte operate da Sony per renderla una console silenziosa, vi lasciamo al nostro speciale sul design di PS5 con giudizi e analisi sul form factor della piattaforma che debutterà sul mercato a fine 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.