PS5 sarà silenziosa? Spuntano in rete dei dubbi test sulla rumorosità

PLAYSTATION 5 Noise Level#PS5

Dashboard: ~28db

In Game: ~33db

Disk Installation: ~38db



In comparison to

PS4 PRO

(CUH-7000)

Dashboard: ~59db

In Game: ~70db

(CUH-7002)

Dashboard: ~44db

In Game: ~49db



Xbox Series X

Dashboard: ~25db

In Game: ~30db

Disk Installation: ~42db



