PS5 è silenziosa? Un video sembrerebbe dimostrarlo

Come avrete ormai notato, nel corso della serata di ieri tutte le principali testate internazionali hanno pubblicato un video gameplay in presa diretta di Astro's Playroom su PlayStation 5. Qualcuno però ha catturato il filmato off-screen, permettendo di apprendere qualche informazione aggiuntiva sulla console di prossima generazione Sony.

L'autore del video è il celebre giornalista di Venturebeat Dean Takahashi, che molti conosceranno per via delle sue peripezie nel tutorial di Cuphead. Takahashi ha registrato il suo filmato di gameplay di Astro's Playroom, gioco pre-installato su tutte le PS5, da una fotocamera che punta al televisore, catturando anche i rumori di sottofondo e quindi i suoni emessi dalla console. Premettendo che da un video del genere è molto difficile stabilire con certezza quanto sia rumorosa PlayStation 5, si può comunque intuire come la console Sony sembri essere piuttosto silenziosa durante l'esecuzione del gioco con protagonista il piccolo robot e ciò fa ben sperare per tutti gli utenti preoccupati dal possibile ritorno di una ventola rumorosa anche su next-gen.

Sempre dal video possiamo notare il led blu durante il funzionamento, il quale non sembra emettere una luce particolarmente forte così da non infastidire chi ha la console di fronte durante le sessioni di gioco. A questo proposito, vi ricordiamo che proprio ieri vi abbiamo proposto uno scatto che mostra il led giallo di PS5 durante la modalità riposo.

Prima di salutarvi, non possiamo che invitarvi a dare un'occhiata al nostro video gameplay di Astro's Playroom su PS5, nel quale Marco Mottura prova a comunicare tutte le sensazioni che gli ha trasmesso il DualSense con le sue esclusive funzionalità.