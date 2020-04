PS5, sistema di dissipazione del calore: spunta un brevetto!

Come riporta il sito psu.com è apparso un interessante brevetto nel database dell'United State Patent Application depositato da Sony Interactive Entertainment, il brevetto sembra riguardare direttamente il sistema di raffreddamento di PlayStation 5.

Secondo quanto scritto nel documento, che non include però alcun riferimento diretto alla Playstation 5, quest'ultimo dovrebbe andare a collocarsi nella parte inferiore dei circuiti stampati. Da questa posizione, il sistema provvederebbe a dissipare il calore generato dall'hardware tramite appositi percorsi di raffreddamento che collegano ogni circuito al sistema centrale di raffreddamento. L'approccio adottato, evidenzia il brevetto, dovrebbe offrire grande libertà nella composizione della struttura interna dell'hardware.



Una serie di piccoli dettagli che vanno ad aggiungersi al mosaico di informazioni ufficiali e che si inseriscono nel quadro già dipinto da Mark Cerny nel corso della presentazione dell'hardware di PlayStation 5 tenutasi a marzo. In effetti in quella occasione, moltissima attenzione era stata dedicata proprio al sistema di raffreddamento della console, che dovrà essere molto efficace per permettere alla console di spingere sempre al massimo, proprio come auspicato da Cerny.



In attesa di scoprire quanto di ciò che è stato registrato tramite brevetto troverà effettivamente spazio nella console, ricordiamo che nelle ultime settimane sono stati confermati diversi titoli che arriveranno su PS5. Tra questi troviamo Quantum Error, FPS horror sci-fi, il cui team di sviluppo ha recentemente condiviso interessanti considerazioni su Audio 3D, SSD e Ray Tracing su PlayStation 5.