PS5, sistema di raffreddamento e rumorosità: i risultati dei nostri test in video!

Prosegue a pieno ritmo il coverage di Everyeye dedicato all'imminente debutto della prossima generazione di console, con l'hardware Sony in arrivo il prossimo 19 novembre.

Dopo avervi proposto la ricca recensione di PlayStation 5 confezionata dal nostro Francesco Fossetti, la Redazione è pronta a parlarvi di alcuni specifici aspetti del nuovo hardware. In particolare, abbiamo avuto modo di condurre test volti a valutare le performance di PS5 sul fronte della rumorosità e delle temperature. Utilizzando un temoscanner e un fonometro, abbiamo testato le risposte della console a diverse tipologie di stimoli.

Per presentarvi in maniera chiara, concisa ed efficace i risultati delle nostre rilevazioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Per scoprire tutti i dettagli su quelle che sono le perfomance di PlayStation 5 in termini di silenziosità e controllo delle temperature dell'hardware, non vi resta dunque altro da fare che dedicarvi alla visione. Come di consueto, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.

In chiusura, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche gli esiti dei test condotti da Everyeye in termini di consumi di PlayStation 5, anche questi ultimi presentati in un pratico formato video.