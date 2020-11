PS5: sistemati un bug della modalità riposo e un problema con i giochi su disco

Come avrete già letto, da questa mattina è disponibile al download il nuovo firmware 20.02-2.26 di PlayStation 5, le cui novità sono però state svelate da Sony solo qualche minuto fa attraverso le pagine del sito ufficiale.

Oltre a migliorare in maniera generica la stabilità di sistema, questo nuovo aggiornamento del sistema operativo della console next-gen del colosso giapponese punta a sistemare definitivamente due problematiche riscontrate dagli utenti nel corso degli ultimi giorni. Il primo riguarda l'eliminazione dal sistema dei giochi installati tramite il supporto su disco, che avveniva in maniera causale per i possessori della console in edizione Standard. Il secondo problema, invece, coinvolgeva un gran numero di utenti sia in possesso della Digital che della Standard e impediva loro di caricare il controller DualSense collegato alla console alla porta USB Type-A anteriore durante la modalità riposo. Se avete riscontrato uno di questi problemi, installando l'ultima versione del firmware dovreste non incappare più in entrambi i fastidi.

In attesa di scoprire quando verranno risolti anche gli altri problemi di crash riscontrati da una minoranza di utenti e il bug che fa girare il disco in maniera casuale, vi ricordiamo che quello di PS5 è il lancio PlayStation più grande di sempre.