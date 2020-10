PS5: il sito di cover PlateStation cambia nome su richiesta di Sony

Dopo una disputa con Sony, la compagnia inglese PlateStation ha dovuto cambiare nome: l'azienda propone cover personalizzate per PlayStation 5, tuttavia il nome scelto per il sito eCommerce poteva far pensare ad una affiliazione con Sony Corporation, da qui la richiesta di cambio denominazione.

Il sito PlateStation5.com è diventato così CustomizeMyPlates.com, l'azienda fa sapere inoltre di aver rimosso qualsiasi riferimento a PlayStation 5 e a Sony, la stessa compagnia è conosciuta ora come Custom Plates LTD per non violare i trademark relativi a PlayStation.

Customize My Plates vende faceplate per PlayStation 5 disponibili in vari colori (tra cui nero, grigio scuro, rosso, blu e verde) al prezzo di 39.99 dollari l'una (circa 28 euro al cambio attuale) con la speranza di iniziare le spedizioni tra metà e fine novembre, non ci sono però ancora certezze riguardo la data di lancio di questi accessori.

Presumibilmente nelle prossime settimane numerose altre aziende si dedicheranno alla produzione cover personalizzate per PlayStation 5, da quando Sony ha confermato questa possibilità sono in molti a sperare che lo stesso colosso giapponese possa proporre accessori ufficiali di questo genere, per offrire a tutti la possibilità di personalizzare la scocca della nuova console.