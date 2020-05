PS5: il sito ufficiale si aggiorna, evento di presentazione in arrivo?

Nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di PlayStation 5 si è misteriosamente aggiornato con delle nuove informazioni che, stando al parere di molti utenti, non sono altro che il primo passo verso il reveal della console Sony.

Oltre ad una serie di frasi ad effetto che ci ricordano dell'incredibile velocità dell'SSD di PlayStation 5 oltre che della qualità grafica che avranno i suoi giochi, ci sono anche riferimenti a funzionalità come l'Audio 3D e il feedback aptico del DualSense. Il dettaglio che maggiormente sta attirando l'attenzione dei videogiocatori è però nascosto, dal momento che qualche utente è riuscito ad individuare nel codice del sito un'immagine di PS5 bloccata e delle dimensioni di 1264x1072 pixel: che si tratti proprio del banner con il design della console Sony? È ancora troppo presto per dirlo e, per scoprire se davvero nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso evento di presentazione, bisognerà attendere almeno la prossima settimana.

Vi ricordiamo che Sony, per evitare fraintendimenti o generare inutilmente hype, ha confermato che non ci saranno novità su PS5 allo State of Play di The Last of Us Part 2. Sulle nostre pagine trovate anche lo splendido trailer fan-made di PlayStation 5, nel quale un artista ha provato ad immaginare alcune delle funzionalità della console next-gen.