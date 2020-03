PS5: il sito ufficiale si aggiorna con il periodo d'uscita della console

Sembra che Sony abbia deciso di aggiornare senza alcun preavviso il sito ufficiale di PlayStation 5 per confermare ancora una volta quello che sarà il periodo d'arrivo della console sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo.

Nella parte più alta del sito ufficiale Sony è infatti apparso un banner di colore nero con la seguente dicitura:

"PlayStation 5 sta per arrivare. In arrivo durante le feste natalizie del 2020."

Il colosso giapponese ha quindi voluto ribadire per l'ennesima volta che la sua console di prossima generazione non subirà alcun ritardo a causa dei problemi provocati dalla sempre maggiore diffusione del Coronavirus in Italia e nel resto del mondo. Ad affiancare il banner con il periodo d'uscita c'è anche un breve paragrafo di testo che ricorda ai videogiocatori quelli che sono i punti di forza di PlayStation 5, ovvero quelli di cui ci ha parlato il lead system architect Mark Cerny nel corso della presentazione di qualche giorno fa: una unità SSD ad altissima velocità, il sistema I/O personalizzato integrato, la GPU AMD personalizzata con ray tracing e l'audio 3D altamente coinvolgente.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore sono stati in molti gli sviluppatori che hanno commentato le caratteristiche tecniche della console e alcuni hanno affermato che l'SSD di PS5 è più importante della potenza. C'è anche chi sostiene che Xbox Series X potrebbe battere PS5 sulla decompressione delle texture.