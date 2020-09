PS5: il sito ufficiale UK aggiorna la finestra di lancio, novità in arrivo?

L'attesa degli appassionati per l'annuncio della data d'uscita e del prezzo di PlayStation 5 potrebbe concludersi presto. Il portale britannico di Sony ha infatti aggiornato la finestra di lancio della console nextgen, fino ad oggi prevista per le prossime vacanze natalizie.

I curatori della scheda di Sony UK che illustra le funzionalità, il design, le caratteristiche tecniche e gli accessori di PS5 hanno rimosso dal portale la scritta "Holiday 2020" per sostituire l'indicazione del periodo di commercializzazione con "Late 2020".

Nel momento in cui scriviamo, il portale statunitense di Sony continua a riportare l'indicazione "Holiday 2020" come finestra di lancio di PS5: quanto alla versione italiana del sito PlayStation ufficiale, i rappresentanti del colosso tecnologico giapponese sottolineano come la prossima generazione di console Sony sia "In arrivo alla fine del 2020".

Il mancato lancio in contemporanea di PS5 in USA ed Europa, suggerito da questa sottile ma importante discrepanza nelle indicazioni offerte dalle diverse versioni del portale di Sony, è stato recentemente ipotizzato anche dal debut trailer di COD Black Ops Cold War, dove viene ribadito che il kolossal sparatutto di Activision sarà disponibile dal 13 novembre su sistemi current-gen e arriverà su nextgen durante le festività natalizie negli Stati Uniti e Canada, salvo poi aggiungere che il lancio su PS5 e Xbox Series X è previsto in Europa e nel resto del mondo "alla fine del 2020".