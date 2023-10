PS5 Slim: l'attuale modello di PlayStation 5 rimarrà sul mercato? Sony chiarisce

A margine della presentazione ufficiale del nuovo modello di PlayStation 5, i vertici di Sony Interactive Entertainment forniscono degli importanti chiarimenti sul destino che attende le console attualmente in commercio: che fine faranno le edizioni Standard e Digital che hanno accompagnato il lancio di PS5?

La divisione videoludica del colosso tecnologico giapponese coglie l'opportunità offertagli dalla vetrina mediatica del PlayStation Blog statunitense per fornire delle indicazioni sui piani previsti da SIE per gli attuali modelli di PS5.

Come spiegato dagli stessi responsabili della divisione gaming di Sony, "il nuovo modello di PS5 nasce per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei giocatori. I nostri team di ingegneria e progettazione hanno collaborato per dare vita a un nuovo form factor che potesse offrire una maggiore scelta e flessibilità".

In ragione di questi sforzi, e delle 'esigenze in continua evoluzione' citate nel messaggio che accompagna il reveal del nuovo modello, l'attuale famiglia di piattaforme PlayStation 5 è destinata ad essere sostituita proprio dalle nuove console con lettore dischi estraibile. A ribadirlo sono gli stessi esponenti di SIE nel precisare come "una volta esaurito l'inventario dell'attuale modello di PS5, la nuova PlayStation 5 diventerà l'unico modello disponibile sul mercato".

La versione con design modulare di PlayStation che debutterà sul mercato tra novembre (negli Stati Uniti) e nei mesi successivi (nel resto del mondo, Italia inclusa) sarà quindi il 'nuovo volto' di PS5: una volta entrata a pieno regime, la produzione della cosiddetta 'PS5 Slim' soppianterà gli attuali modelli Standard e Digital di PlayStation 5.