La nuova PS5 Slim è più bassa rispetto alla PlayStation 5

Dopo il grande annuncio della nuova PS5 Slim con design modulare, il web non ha tardato a mostrare le proprie reazioni e, naturalmente, a fare confronti tra il modello di partenza e il nuovo dalle dimensioni più compatte.

Nei post sul proprio profilo Twitter/X, ad esempio, l'utente Pyo posta un'immagine di confronto, con tanto di didascalia "La PS5 è diventata più piccola". Il suo raffronto, infatti, vuole mettere soprattutto in evidenza la differenza di altezza dei due modelli.

Come vi raccontiamo nel nostro articolo di confronto fra Playstation 5 Standard e Slim, l'altezza in verticale della versione Standard e Digital del modello nativo è di 390 mm, contrapposta ai 358 mm della versione Slim Standard e Digital, effettivamente più bassa.

Dall'immagine, in ogni caso, si nota che la Playstation 5 Slim non è solo più bassa rispetto a sua "madre", ma in proporzione alle misure appare leggermente più larga. In ogni caso, sappiamo dalle misure ufficiali che sarà più leggera rispetto al modello che andrà a sostituire.

Al tweet di riferimento si accompagnano anche alcuni commenti dal sapore più squisitamente nostalgico, con immagini dei modelli delle scorse generazioni con la relativa versione Slim. A spiccare, in particolare, sono i modelli di PlayStation 1 e Playstation 2, decisamente più grandi rispetto alle loro controparti junior.