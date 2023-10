PS5 Slim, cambia anche la cover: sarà per metà lucida e metà opaca, i dettagli da Sony

Andando a confermare i leak che perduravano da svariati mesi, Sony ha finalmente annunciato PlayStation 5 Slim. L'intento principale del redesign della console è quello di ridurne peso e dimensioni, ma le differenze riguarderanno altri aspetti della scocca.

Oltre a sottolineare come PS5 Slim abbia un volume ridotto di più del 30% e pesi il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti, Sony ha svelato che la console presenterà quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore che diventerà lucida mentre quella inferiore rimarrà opaca. Nella scelta di una console, anche l'occhio vuole la sua parte, e Sony ha pensato di attrarre l'utenza con un ulteriore ritocco estetico per la sua console in versione slim. Voi cosa ne pensate? Credete possa rivelarsi una scelta azzeccata?

PlayStation 5 Slim andrà soppiantare l'attuale modello presente sul mercato, una volta che le scorte di quest'ultima saranno esaurite. Il nuovo form factor è stato ideato per andare incontro alle esigenze della clientela - spiega Sony - che sin dal lancio non ha visto di buon occhio le generose dimensioni del modello originale di PS5. La nuova versione peserà 3,2 chilogrammi e avrà delle dimensioni approssimative di 358 x 96 x216 millimetri, mentre la Digital Edition avrà dimensioni di 358 x 80 x 216 millimetri, con un peso di circa 2,6 chilogrammi.