PS5 Slim è compatibile con tutti i giochi e accessori del vecchio modello?

Quando un nuovo modello di console giunge sul mercato, è lecito domandarsi se quest'ultimo sia compatibile con tutti i giochi e gli accessori già in vendita o in nostro possesso. E lo stesso vale per la PlayStation 5 Slim appena annunciata da Sony e in uscita a novembre in Nord America, successivamente anche in Europa.

Nel caso di PlayStation 5 Slim, la risposta è sì ma con un paio di eccezioni. La console funziona con tutti i giochi in commercio dal momento che le specifiche tecniche non cambiano e anche gli accessori wireless sono perfettamente compatibili (pensiamo al DualSense, ma anche alle cuffie Pulse o ai nuovi auricolari PlayStation Pulse Explore) mentre ci sono una serie di accessori non compatibili.

Ci riferiamo allo stand verticale di PlayStation 5, per posizionare il verticale la nuova console dovrete necessariamente acquistare l'apposito stand per il nuovo modello, in vendita a 29,99 euro. Anche le cover di PS5 non si agganciano a PS5 Slim e dunque i faceplate già acquistati non potranno essere usati, questo per ovvi motivi dal momento che il design della console è differente rispetto al modello attualmente in vendita.

Dunque, ricapitolando: nessun problema di compatibilità per giochi e accessori wireless, non sono invece compatibili con PS5 l'attuale stand verticale e le cover già in commercio.