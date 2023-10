PS5 Slim continuerà a supportare gli SSD esterni: la conferma di Sony

Dopo l'annuncio ufficiale del nuovo modello Slim di PlayStation 5 continuano ad arrivare novità, dettagli e precisazioni sulla console: dopo la conferma che le cover del modello originale non sono compatibili con PS5 Slim, da Sony arrivano importanti dettagli in merito agli SSD esterni.

In contatto con IGN.com, un portavoce del colosso nipponico ha confermato in via ufficiale che PS5 Slim continuerà ad offrire il supporto agli SSD esterni volti ad aumentare i GB massimi a disposizione per la piattaforma. "Non c'è alcun cambiamento con il nuovo modello", ha dichiarato via e-mail il portavoce alla nota testata americana, rassicurando così tutti i giocatori desiderosi di estendere manualmente le capacità di memoria della propria console attraverso SSD aggiuntivi.

In ogni caso il nuovo modello arriverà sul mercato con un hard disk interno più capiente rispetto a quello montato nelle PS5 attualmente in commercio: PS5 Slim avrà una capacità pari a 1TB anziché gli 825GB previsti dalle attuali console Sony (e dei quali soltanto 667GB erano effettivamente a disposizione degli utenti). Nonostante ciò, i giocatori potranno comunque estenderne la memoria a piacimento con gli SSD ufficialmente compatibili con la piattaforma Sony, nuovo modello compreso.

Per quanto riguarda le dimensioni, PS5 Slim è più bassa rispetto al modello standard presentandosi dunque con dimensioni più contenute rispetto al passato.