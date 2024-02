PS5 Slim costa meno: il prezzo scende a febbraio, Sony lancia una nuova offerta in Italia

Sony ha ufficializzato la promozione che alcuni rivenditori online hanno già applicato dalle prime ore del mattino: per un periodo di tempo limitato, PlayStation 5 con lettore ottico (model group slim) è in offerta al prezzo di €474,99 invece di €549,99 con un risparmio di 75 euro sul prezzo di listino.

La promozione è valida fino al 25 febbraio e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso i singoli rivenditori. Sony specifica che "i prezzi indicati sono quelli praticati su direct.playstation.com, pertanto potrebbero subire variazioni a discrezione dei rivenditori aderenti. Offerta valida solo su console PS5 con unità disco (model group slim)."

Tra i rivenditori aderenti troviamo Unieuro, MediaWorld, GameStop, Euronics, Amazon e GameLife, ovviamente potete acquistare la console PS5 in sconto anche su PlayStation Direct.

Con questa offerta potete dunque portarvi a casa la nuova PlayStation 5 Slim con lettore ottico modulare risparmiando 75 euro sul prezzo di listino, cifra che potete utilizzare per abbonarvi a PlayStation Plus, acquistare un secondo controller DualSense, un accessorio (com la basetta verticale, venduta separatamente) oppure uno o più giochi per PlayStation 5, o ancora una gift card PlayStation Store con credito prepagato per i tuoi acquisti.

Ricordatevi che avete tempo fino al 25 febbraio 2024 per approfittare di questa offerta, salvo esaurimento delle scorte dei singoli rivenditori.

