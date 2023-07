PS5 Slim costerà 399 dollari? Possibili indizi sul prezzo della nuova console Sony

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato moltissimo della disputa legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission, grazie alla quale abbiamo potuto apprendere di numerosi retroscena del mondo videoludico. Fra le tante informazioni ne troviamo anche alcune legate alla tanto chiacchierata PlayStation 5 Slim.

Dai documenti pubblicati in occasione del processo, abbiamo potuto scoprire quali sono le stime del colosso di Redmond sul prezzo delle due console Sony che dovrebbero arrivare prossimamente. Secondo l'azienda americana, Project Q verrà venduta a circa 300 dollari e verrà commercializzata entro la fine del 2023. Sebbene non vi sia invece un annuncio ufficiale sulla versione Slim di PS5, Microsoft sembra essere certa della sua esistenza e parla di un prezzo di vendita equivalente a quello di PlayStation 5 Digital Edition. Se ciò dovesse essere vero, quindi, PS5 Slim verrà venduta a 399,99 dollari.

Purtroppo le previsioni di Microsoft non includono alcun dettaglio sull'hardware e non è chiaro se la macchina in questione includa o meno un lettore. Vi ricordiamo infatti che, stando alle anticipazioni degli insider come Tom Henderson, la versione di dimensioni ridotte della console di ultima generazione dovrebbe proporre uno slot per il lettore ottico, che potrebbe quindi essere venduto separatamente o in bundle con alcune versioni della macchina da gioco.

Ovviamente si tratta semplicemente di ipotesi fatte dal principale competitor di Sony e tali informazioni sono da prendere con le pinze. In ogni caso vi ricordiamo che gli sconti estivi di PlayStation 5 potrebbero essere un indizio circa l'esistenza di PS5 Slim.

