PS5 Slim e le cover colorate: un'immagine mostra come potrebbero essere

Qualche giorno fa, Sony ha finalmente confermato l'esistenza di PlayStation 5 Slim, modello della console di ultima generazione caratterizzato da dimensioni ridotte e lettore estraibile. In attesa che l'azienda nipponica mostri le cover colorate, annunciate ufficialmente, c'è chi le ha già create digitalmente.

Modificando alcuni degli scatti che Sony ha condiviso sui social e sul blog ufficiale, qualcuno ha infatti modificato la colorazione delle scocche laterali per fare in modo che avessero una resa quanto più simile possibile ad alcune del set metallizzato (la Deep Earth Collection), in arrivo prossimamente per PlayStation 5 standard e solo più avanti per la versione Slim. Più nello specifico, l'immagine condivisa sui social mostra sia la scocca bianca inclusa nella confezione che quelle in rosso ed in blu.

Vi ricordiamo che Sony ha confermato che tutte le colorazioni esistenti verranno proposte in futuro anche in versione PlayStation 5 Slim, sebbene non sia chiaro se quelle speciali come la scocca di Marvel's Spider-Man 2 subiranno lo stesso trattamento.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo articolo con le 10 cose da sapere sul nuovo modello di PlayStation in arrivo sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo novembre.