PS5 Slim: le cover del modello originale non saranno compatibili, conferma Sony

Dopo mesi di insistenti rumor, Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo modello di PlayStation 5. Si tratta di un modello slim, che quindi andrà a modificare leggermente il form factor della console, e alcuni giocatori si stanno chiedendo che fine faranno le cover della versione originale.

Dal lancio risalente al 2020, Sony ha rilasciato progressivamente una serie di cover alternative per PS5, utili a caratterizzare esteticamente la propria console. Le cover sono state distribuite in varianti nere, rosse, rosa o anche in edizione limitata, come accaduto con la recente versione di Marvel's Spider-Man 2. Sfortunatamente, per tutti i fan di PlayStation che potrebbero attualmente possedere questi articoli, non si adatteranno al nuovo form factor in versione slim di PS5.

La notizia, condivisa da un portavoce di Sony a Comicbook.com, non dovrebbe sorprendere più di tanto considerando anche che la nuova PS5 presenta una scocca ora sono separata in quattro sezioni anziché due. La delusione è parzialmente compensata dal fatto che, a partire dal prossimo anno, Sony comincerà a distribuire altre cover adatte al modello rinnovato.

"Ci saranno numerosi colori per le cover del nuovo modello di PS5 a partire dall'inizio del 2024, inclusa una colorazione completamente nera opaca e i colori della collezione Deep Earth in rosso vulcanico, blu cobalto e argento sterling", le parole del portavoce di Sony. "In futuro verranno lanciati anche altri colori".

Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su peso e dimensioni di PlayStation 5 Slim.