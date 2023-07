PS5 Slim esce a fine 2023? Indizi dagli sconti estivi di PlayStation 5

In base a un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede sui social, gli sconti estivi con PlayStation 5 in offerta anche in Italia sarebbero dovuti al rumoreggiato arrivo a fine anno di PS5 Slim.

Nel momento in cui scriviamo, la console Sony di ultima generazione si trova al centro di un'iniziativa promozionale piuttosto insolita e, sotto il profilo squisitamente commerciale, persino illogica, in ragione dell'aumento di prezzo di PlayStation 5 deciso lo scorso anno dal colosso tecnologico giapponese e, soprattutto, dalle vendite registrate nel corso degli ultimi mesi.

Con PS5 scontata anche di 100 euro in mercati come il Regno Unito, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Brasile, in tanti si chiedono perciò quale possa essere la strategia adottata da Sony. Osservando il sempre più elevato numero di topic e post che trattano l'argomento sui social e sui forum videoludici più frequentati, la teoria più diffusa è quella che vede Sony impegnata a svuotare i magazzini per fare spazio nel proprio inventario al sempre più rumoreggiato nuovo modello di PlayStation 5 con lettore dischi estraibile.

Nel corso della battaglia legale intrapresa dall'FTC contro Microsoft, d'altronde, gli stessi legali della casa di Redmond si sono detti certi del fatto che Sony lancerà PS5 Slim entro fine 2023, da qui l'ipotesi sempre più concreta degli sconti estivi di PlayStation 5 dovuti alla necessità di liberare i magazzini in vista dell'arrivo sul mercato del nuovo modello di console Sony. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.