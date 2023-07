PS5 Slim esce entro la fine dell'anno secondo Microsoft

Dopo le insistenti voci degli ultimi mesi, in molti s'aspettavano l'annuncio di PlayStation 5 Slim nel corso del PlayStation Showcase del 24 maggio, ma come avrete sicuramente avuto modo di notare, Sony ha invece preferito annunciare Project Q, una console portatile progettata per il remote play da PS5.

Che fine ha fatto PS5 Slim, dunque? Non possiamo saperlo con certezza, tuttavia la sua esistenza viene considerata estremamente probabile anche dalla concorrenza. In uno dei documenti forniti al tribunale di San Francisco nell'ambito della causa che la vede contrapposta alla FTC, a pagina 45 per l'esattezza, Microsoft scrive che Sony "dovrebbe lanciare una PlayStation 5 Slim entro la fine dell'anno ad un prezzo ridotto" rispetto a quello del modello attualmente in commercio. Non abbiamo tuttavia ben chiaro su cosa sono basate le supposizioni di Microsoft, se sui rumor originati da Tom Henderson che abbiamo avuto modo di consultare pure noi, oppure su informazioni riservate alle quali i legali di Redmond hanno avuto accesso per vie alternative.

Fatto sta che una versione Slim di PlayStation 5 viene vista come un'evenienza assai probabile, resta solo da capire il quando. I rumor, ricordiamo, parlano di una versione munita della stessa identica potenza oltre che di un lettore ottico estraibile, in modo da eliminare la doppia linea di produzione attuale. Nella stessa pagina del documento di cui sopra, Microsoft ha anche ipotizzato un prezzo inferiore ai 300 dollari per PlayStation Project Q.

A proposito di console messe a dieta, proprio questa mattina abbiamo imboccati il viale dei ricordi parlando di prezzo, data di lancio e caratteristiche di PSOne, la versione "slim" della prima iconica PlayStation.