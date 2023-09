PS5 Slim esiste davvero? Un leak mostra le foto dell'alimentatore e la ventola

Su X sono emerse in questi minuti alcune foto che confermerebbero l'esistenza della nuova PlayStation 5 Slim, console di cui si parla da mesi ma mai confermata ufficialmente da Sony. Anche il nome, PS5 Slim, non è mai stato ufficializzato.

Le foto diffuse su X mostrano una parte della PSU (ovvero l'alimentazione) grazie alla quale otteniamo anche il codice del modello, ovvero ADP-400GR, oltre alla ventola della nuova console, in una terza foto comparata con quella del modello di PS5 attualmente in commercio. Potete vedere le foto su X cliccando qui.

Gaming News + è un leaker particolarmente affidabile per quanto riguarda hardware e software, c'è da dire però che al momento non abbiamo un contesto più preciso per descrivere la natura di queste foto. Sicuramente interessante la ventola, che sembra decisamente più piccola (e con un design nettamente differente) rispetto a quella montata su PS5 e PS5 Digital Edition, da queste foto però è assolutamente impossibile sbilanciarsi sul design della nuova console, sul peso o sulle dimensioni.

Nei giorni scorsi anche Tom Henderson ha confermato che PS5 Slim e PS5 PRO esistono, sebbene Sony non abbia fatto menzione di nessuna nuova console casalinga in uscita entro la fine dell'anno: a novembre uscirà PlayStation Portal in autunno escono invece le cuffie Pulse 3D Elite e agli auricolari Pulse Explore. Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali.