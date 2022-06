PS5 Slim fai-da-te: 2 cm di spessore per la console custom fan made

Mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito ad un DualSense Pro per PlayStation 5, un abile content creator ha dato vita ad una versione alternativa della console Sony.

Il celebre canale YouTube di DIY Perks, che vanta oltre 3 milioni di iscritti, ha infatti dedicato un video alla trasformazione di una PS5. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato vede l'abile appassionato di tecnologia dare vita ad una vera e propria PlayStation 5 Slim. Tramite un procedimento certamente non semplice, il conduttore di DIY Perks ha condensato l'hardware della console next-gen in una scocca elegante e minimalista, dallo spessore di soli 2 cm. Un'impresa decisamente notevole, se si pensa alle dimensioni sopra la media console proposte dall'ultimo hardware Sony. Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto da DIY Perks per la sua PlayStation 5 Slim?



Generalmente annunciato a qualche anno di distanza dal debutto dell'hardware originale, la versione Slim delle console Sony ha tradizionalmente proposto una revisione volta a rendere più compatto il design delle macchine da gioco. Per il momento, non vi sono però certezze legate alla futura presentazione di una PlayStation 5 Slim. A tal proposito, bisogna peraltro ricordare il persistere della carenza cronica di PlayStation 5 in commercio.