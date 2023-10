PS5 Slim, che fine hai fatto? La nuova console assente dai bundle di Marvel's Spider-Man 2

Al netto delle sempre più insistenti voci di corridoio legate all'arrivo del nuovo modello di PlayStation 5, e dei video leak di PS5 Slim che avvalorano l'ipotesi del design modulare, il rumoreggiato 'refresh' della console Sony è destinato a saltare il più importante appuntamento commerciale di fine 2023.

Poche ore fa, infatti, dai canali di comunicazione di Sony Interactive Entertainment è rimbalzato l'annuncio del bundle di PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2: è inutile sottolineare la straordinaria attrattiva esercitata da questa iniziativa promozionale che, con ogni probabilità, spingerà tantissimi appassionati all'acquisto della console Sony per volteggiare tra i grattacieli di New York in compagnia di Peter Parker e Miles Morales.

Al grande entusiasmo che sta attraversando i social per l'imminente arrivo di questa nuova confezione a tinte supereroiche fanno però da contraltare i dubbi di chi, giustamente o meno, ritiene che Marvel's Spider-Man 2 sarebbe stato il perfetto 'trampolino di lancio' per il nuovo modello di PlayStation 5. A ben vedere, in effetti, il debutto sul mercato di PS5 Slim insieme a Marvel's Spider-Man 2 avrebbe rappresentato un'occasione irresistibile non solo per i nuovi utenti, ma anche per gli attuali possessori di PS5 desiderosi aggiornare la propria console (con un design ormai 'vecchio' di tre anni) alla versione più recente, magari con delle personalizzazioni a tema Spidey a sugellare questo sodalizio (e aumentarne il valore per i collezionisti).

Se a questi dubbi aggiungiamo le perplessità manifestate dalla community sui social e tra gli addetti al settore da chi si interroga su che fine hanno fatto PS5 Slim e PlayStation 5 Pro, è lecito chiedersi perché Sony abbia deciso di non sfruttare l'enorme volano mediatico, pubblicitario e commerciale di Marvel's Spider-Man 2 per presentare il nuovo modello 'modulare' e con design aggiornato di PlayStation 5. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.