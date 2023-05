PS5 Slim che fine ha fatto, perché non è stata annunciata al PlayStation Showcase?

Tom Henderson parla da mesi della nuova PlayStation 5 Slim in arrivo entro fine anno... poi arriva il PlayStation Showcase, la più grande vetrina dell'anno per Sony, e della PS5 Slim non c'è traccia. Buffo vero?

Lo stesso insider si è detto stupito dei pochi annunci del PlayStation Showcase e secondo lui Sony avrebbe ancora qualcosa da annunciare questa estate, tra cui PlayStation 5 Slim, con la console ancora prevista per il mese di settembre o comunque entro la fine dell'anno.

Henderson parla apertamente di un lancio a settembre, in contemporanea con il debutto di Marvel's Spider-Man 2 che però non ha ancora una data di uscita. La "fase 2 di PlayStation 5" sarebbe iniziata con l'annuncio di PlayStation Project Q e degli auricolari wireless di Sony per PS5 e PC, per completare un tassello lato hardware manca solo la nuova PlayStation 5 con lettore ottico estraibile e PS5 Pro, quest'ultima però in arrivo non prima della fine del 2024.

Se è vero che il nuovo modello di PlayStation 5 è previsto per settembre, Sony dovrà necessariamente annunciarlo durante l'estate e chissà che il reveal non possa avvenire durante uno State of Play o alla Summer Game Fest dell'8 giugno. Lo scopriremo nelle prossime settimane.