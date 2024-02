PS5 Slim: GameStop lancia il bundle Suicide Squad, in promo fino al 17 marzo

Da oggi e fino al 17 marzo, GameStop lancia la nuova promo PlayStation 5 Suicide Squad che include una console PS5 Slim in bundle con il gioco e il film della Suicide Squad, disponibile online e nei negozi a prezzo scontato fino ad esaurimento scorte.

PlayStation 5 Slim + Suicide Squad Kill the Justice League + Suicide Squad (4K Ultra HD + Blu-Ray) a €569.98. Promozione valida dal 26 febbraio 2024 al 17 marzo 2024 salvo esaurimento scorte. Potete comporre il vostro bundle online cliccando qui o in alternativa recarvi in negozio per acquistare il pacchetto al prezzo di 569,98 euro.

A questo prezzo potete portarvi a casa PlayStation 5 Slim Standard Edition con inclusi sia Suicide Squad Kill The Justice League (il nuovo gioco degli autori della trilogia di Batman Arkham) e il film Suicide Squad in formato Blu-Ray 4K Ultra e Blu-Ray.

E ricordatevi che da GameStop potete risparmiare fino a 250 euro portando indietro la vostra vecchia console, inoltre potete dare in permuta tutti i vostri giochi e accessori funzionanti per ottenere ulteriore credito da utilizzare per l'acquisto della console o di qualsiasi altro prodotto.



Vi ricordiamo inoltre che fino al 28 febbraio PS5 Digital Edition costa 339.98 euro da GameStop.