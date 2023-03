PS5 Slim: la nuova console compare in un listino ma è solo un placeholder non ufficiale - Aggiornata

Aggiornamento: come segnalato da Zuby Tech, la pagina in questione sembra essere un segnaposto generico, in attesa di un possibile annuncio da parte di Sony. Dunque non un vero e proprio leak, quanto una pagina placeholder aperta in totale autonomia dalla catena The Good Guys.

La catena di negozi di elettronica The Good Guys, molto popolare in Australia, ha aggiunto nel proprio database un, a quanto pare la tanto rumoreggiata PS5 Slim sarebbe ormai in dirittura di arrivo.

Nella pagina del prodotto è presente una descrizione che non lascia spazio a molti dubbi: "The new look, slimmer PlayStation 5 - incredibly vivid, vibrant colours with breathtaking HDR visuals and immersion - whether you're gaming or streaming movies and TV shows."

Si parla quindi di un nuovo design (new look) e di una console con dimensioni apparentemente ridotte (slimmer) mentre non si fa cenno al lettore ottico esterno, secondo vari insider caratteristica principale di questo nuovo modello di PlayStation 5. WCCFTech ha catturato uno screenshot della pagina, non è escluso che il rivenditore abbia anticipato le mosse di Sony svelando la PS5 Slim prima del previsto. Stando alle parole di Tom Henderson, l'annuncio della nuova PlayStation 5 Slim dovrebbe avvenire ad aprile con uscita prevista per il mese di settembre, probabilmente in contemporanea con l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games.

E' probabile che i retailer internazionali si stiano preparando per l'apertura dei preordini, restiamo in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di Sony.