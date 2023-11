PS5 Slim, nuovo leak: bundle con Marvel's Spider-Man 2 compare nei magazzini Amazon

A inizio ottobre è diventato realtà il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 in vista del lancio dell'opera Insomniac Games avvenuto il 20 dello stesso mese. Sembra però che quest'offerta non riguardi solo il modello originale della console Sony, ma anche la nuova versione Slim.

Attraverso la propria pagina Twitter/X, infatti, un dipendente di Amazon Warehouse ha mostrato alcuni scatti del bundle PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2, al momento ancora mai annunciato ufficialmente da Sony. L'autore del post segnala inoltre che "la confezione appare molto piccola" ad ennesima conferma delle dimensioni ben più contenuto rispetto al modello già in commercio dal novembre del 2020.

Non si tratta tra l'altro del primo bundle relativo alla nuova edizione della console Sony al centro di leak e voci di corridoio: negli scorsi giorni è emerso anche il bundle PS5 Slim con Call of Duty Modern Warfare 3, che sarebbe inoltre venduto al prezzo standard della console e dunque con il gioco in omaggio a tutti gli acquirenti. Con queste offerte è chiaro che Sony voglia spingere al massimo il lancio del modello Slim in tutto il mondo, destinato a sostituire gradualmente la versione precedente. A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali da parte del colosso nipponico su quando la console in combo con Marvel's Spider-Man 2 e COD Modern Warfare III sarà disponibile a tutti gli effetti.