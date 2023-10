PS5 Slim: un leaker rivelerebbe la data di uscita negli USA in bundle con Spider-Man 2

Come dichiarato da Sony, la PlayStation 5 Slim arriverà negli Stati Uniti a novembre 2023, mentre per gli altri territori l'uscita della console "junior" di PS5 avverrà qualche mese più tardi. Secondo un noto dataminer, ci sarebbe ora la data di uscita esatta di PS5 Slim in USA, assieme a un eventuale bundle di Marvel's Spider-Man 2.

A rivelare quella che dovrebbe essere la data di uscita di PS5 Slim è billbil-kun, secondo cui Sony sta programmando il lancio della Standard Edition, in coppia con un bundle a tema Marvel's Spider-Man 2, l'8 Novembre 2023 negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, costerà $559,99, che è lo stesso prezzo dell’attuale modello PS5 in bundle con il gioco in arrivo (che esce il 20 ottobre). Forse per errore, lo stesso dataminer riporta come data di uscita della versione PS5 Slim Standard e Digital in USA anche il 10 Novembre, il che rende il tutto un po' più confuso.

Potrebbe darsi che siano emerse informazioni contrastanti sulla data di lancio della console, o magari Sony potrebbe avere intenzione di rilasciare il bundle con Marvel's Spider-Man 2 un paio di giorni prima che PS5 Slim venga resa effettivamente disponibile in una versione a sé stante.

Al momento, naturalmente, si tratta di informazioni da approcciare con la dovuta cautela, non essendoci alcuna conferma ufficiale da parte di Sony in merito. Frattanto, restano aperte anche le previsioni su quella che sarà l'uscita di PS5 Slim in Italia.