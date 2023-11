PS5 Slim non è in offerta per il Black Friday, non cedete alle lusinghe degli scalper

Da venerdì 24 novembre, PlayStation 5 Slim è disponibile anche in Italia in versione Slim (senza lettore) e Standard (con lettore ottico modulare). Nonostante oggi sia il Black Friday, PS5 Slim non è in sconto e non ci sono promozioni attive sulla nuova console.

A specificarlo è la stessa Sony, che sul PlayStation Blog italiano ricorda che "La console PlayStation 5 (model group – slim) non rientra in nessuna promozione attualmente presente sul mercato sui prodotti PlayStation."

Dunque non ci sono offerte per l'acquisto di PlayStation 5 Slim per il Black Friday o la stagione natalizia, almeno al momento. PS5 Slim Standard è andata rapidamente sold-out su PlayStation Direct, dove risulta attualmente non disponibile, mentre PS5 Slim Digital Edition viene segnalata come "presto in arrivo" sullo store ufficiale di Sony.

Ad oggi, nessun altro rivenditore italiano ha in catalogo PlayStation 5 Slim con disponibilità immediata, nelle prossime ore la console potrebbe arrivare su Amazon e da retailer come GameStop, Unieuro, Mediaworld, Euronics e altre catene.

Il nostro invito è quello di non comprare la console a prezzo maggiorato dagli scalper, con un pochino di pazienza riuscirete sicuramente ad acquistare PS5 Slim a listino: il modello Digital costa 429.99 euro mentre il modello Standard ha un prezzo di 549.99 euro, il lettore Blu-Ray modulare costa 119.99 euro, la basetta verticale opzionale è in vendita a 29,99 euro.