PS5 Slim non si surriscalda più con Stazione di raffreddamento in OFFERTA!

Auniq Stazione di raffreddamento per PS5 Slim con luce RGB prevede anche un comodo poggia cuffie wireless così da creare una vera e propria base per il tuo videogame. Pigiando sul bottone Applica attivi il codice promozionale: B5RF8CNK che ti fa pagare metà prezzo!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Vanta 3 velocità regolabili (alta, media e bassa), per cui è possibile impostare diverse velocità in base alle proprie esigenze. Non solo può essere utilizzato come stazione di ricarica per i controller, ma può anche conservare gli accessori PS5 come le già citate cuffie e i dischi di gioco in modo ben organizzato.

Il supporto per le cuffie è saldamente fissato alla base, senza preoccuparsi che possano scivolare via.



Effetto luce RGB a 7 colori, che i giocatori possono regolare in base alle loro preferenze, scegliere diversi colori per creare scenari diversi. La striscia luminosa RGB si attacca anche al supporto delle cuffie per consentirne l'illuminazione diretta. Quando il controller è in carica, anche l'area di posizionamento del controller si illumina, mentre la luce LED chiara mostra lo stato di carica. Dunque è anche bello da vedere, specie al buio.

Quando indica Rosso vuol dire che è in carica, mentre il Blu indica lo standby a piena carica. Può caricare completamente 2 controller in 3-3,5 ore. Il chip di protezione intelligente incorporato fornisce una protezione completa da sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito.

