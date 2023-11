PS5 Slim, nuove foto confermano: connessione a Internet necessaria per l'installazione

Già dalla confezione del bundle della nuova PS5 con Call of Duty Modern Warfare 3 sembrava chiaro che il nuovo modello dell'ammiraglia Sony avrebbe necessariamente richiesto una connessione a Internet durante la fase di installazione.

L'ipotesi viene definitivamente confermata da alcune immagini che stanno circolando in rete, diffuse da chi ha già messo le mani sul nuovo modello slim di PS5. Come potete osservare dando uno sguardo ai post che vi abbiamo riportato più in basso, dopo aver avviato per la prima volta la console riceveremo il seguente messaggio in caso non sia abilitata una connessione ad Internet: "Non è possibile utilizzare il tuo lettore ottico. Hai bisogno di connettere la tua PS5 ad Internet per collegare il lettore ottico alla PS5".

Come viene ben evidenziato all'interno del messaggio, la registrazione e la certificazione del lettore ottico è il motivo per cui viene richiesta la connessione ad Internet. Probabilmente è un metodo che Sony ha deciso di utilizzare per evitare che vengano utilizzati lettori di terze parti o provenienti da potenziali hacker. Si tratta di una procedura una tantum, che non si ripresenterà più dopo aver terminato la fase di installazione.

Non tutti sono contenti della notizia, con alcuni utenti che hanno fatto notare come, una volta che i suoi server online non saranno più attivi in futuro, PS5 Slim potrebbe diventare "un fermacarte da 400 dollari". La preoccupazione è destata anche dal fatto che questo nuovo modello andrà a rimpiazzare progressivamente la versione fat attualmente ancora presente sul mercato.

Già distribuita da alcuni negozi negli USA, non conosciamo ancora la data di lancio della nuova PS5 in Occidente, con la console che arriverà dalle nostre parti "nei prossimi mesi" stando alle ultime indicazioni di Sony.