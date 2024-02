PS5 Slim in offerta da GameStop a meno di 500 euro fino al 25 febbraio con la nuova promo

Nuova promo da GameStop: dal 12 al 25 febbraio, PlayStation 5 Slim con lettore ottico costa 474.98 euro, con un risparmio di 75 euro sul prezzo di listino. L'offerta è valida online e in negozio fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

PS5 Slim costa 474.98 euro in offerta (base verticale venduta separatamente) mentre il bundle PlayStation 5 Slim con due controller DualSense è in vendita a 534.98 euro (base verticale venduta separatamente), in entrambi i casi con un risparmio di 75 euro sul prezzo di listino.

E se volete abbassare ulteriormente il costo, ricordatevi che GameStop ritira console, giochi e accessori usati, vi basterà andare in negozio con il vostro usato per ricevere subito la valutazione in cassa. Fino al 28 febbraio inoltre PlayStation 5 Digital Editon (non slim) costa 399.98 euro con un risparmio di 10 euro rispetto al prezzo consigliato di 409,99 euro.

Febbraio è dunque un mese di offerte su PlayStation 5, occasione ideale per acquistare la console Sony optando sia per la nuova configurazione Slim oppure scegliendo il modello Digital Edition ad un prezzo ancora più basso, poco meno di 400 euro.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita GameStop, a seconda delle disponibilità dei singoli negozi.