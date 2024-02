PS5 Slim in offerta da GameStop con un gioco: online la nuova promo di febbraio

E' online da lunedì 5 febbraio la nuova promozione invernale di GameStop che permette di acquistare la nuova PlayStation 5 Slim in coppia con un gioco a scelta tra una selezione di titoli ad un prezzo offerta. La promo è valida solamente per pochissimi giorni.

"PlayStation 5 Slim + 1 Gioco a scelta (tra EA Sports FC 24, Final Fantasy 16 e Lords of the Fallen) a €569.98 Promozione valida dal 5 Febbraio 2024 al 11 Febbraio 2024, salvo esaurimento scorte."

GameStop invita a creare il proprio bundle scegliendo i prodotti da questa pagina, vi basterà mettere nel carrello la console e uno dei giochi elencati per vedere subito comparire il prezzo promozionale, a questo punto potrete effettuare il checkout con ritiro in negozio o spedizione a domicilio, in base alle vostre esigenze.

La nuova promo di GameStop è valida dal 5 febbraio e fino al prossimo 11 febbraio, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. E se siete in cerca di nuovi giochi ricordatevi che fino al 14 febbraio è attiva l'offerta 2x1: acquistando due giochi a scelta tra una selezione di titoli, il meno caro lo pagherete cinque euro. Una buona occasione dunque per fare scorta di giochi per la propria console ad un prezzo scontato.