PS5 Slim in offerta: nuova promo GameStop, solo in negozio fino al 18 gennaio

GameStop lancia una nuova promo per acquistare PlayStation 5 Slim: la console è in vendita al prezzo di 519.98 euro (invece di 549.98 euro) contestualmente all'acquisto di un gioco o di un accessorio con prezzo minimo di 39,98 euro.

Per approfittare della promo vi basterà andare in un qualsiasi punto vendita GameStop e acquistare PlayStation 5 Slim Standard Edition (con lettore ottico Blu-Ray) insieme ad un videogioco per PS5 o un accessorio del valore di almeno 39.98 euro, solo così pagherete PS5 Slim 519,98 euro. La promozione è valida solamente fino al 18 gennaio 2024 e fino ad esaurimento delle scorte a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.

Potete dunque comprare PlayStation 5 Slim con un secondo controller DualSense oppure la console con un gioco a vostra scelta (l'unico requisito è il prezzo, come detto sopra) per vedervi subito attivare la promo in cassa. Potete comporre il vostro bundle a piacere direttamente in store.

Ricordatevi inoltre che da GameStop sono attive le Winter Promo fino al 14 febbraio, una valanga di offerte su giochi, accessori, giochi da tavolo e di carte, senza dimenticare le action figure e il merchandising. Torna anche la promo più amata degli ultimi anni che permette di comprare due giochi da una lista e pagare il meno caro solo 5 euro.