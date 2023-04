PS5 Slim o PlayStation Q Lite allo State of Play? No, ci sarà solo Final Fantasy 16

L'annuncio del nuovo State of Play del 13 aprile ha acceso gli animi, Sony torna a comunicare con un evento digitale e subito l'hype si alza, tuttavia vi invitiamo ad abbassare le aspettative perché durante lo show non ci saranno annunci hardware.

Come specificato da Sony, il prossimo State of Play sarà incentrato unicamente su Final Fantasy XVI e approfondirà molti aspetti della produzione targata Square Enix. A quanto sembra però non ci sarà spazio per altri giochi e nemmeno per annunci hardware, aspetto questo molto importante dal momento che in passato si era parlato di una presentazione di PS5 Slim ad aprile 2023.

Tom Henderson ha più volte ribadito che la nuova PS5 con lettore ottico estraibile uscirà a settembre e verrà presentata ad aprile, tuttavia è inutile attendersi un reveal allo State of Play dato che Sony ha messo sin da subito in chiaro i contenuti della trasmissione. E lo stesso vale per PlayStation Q Lite, altro dispositivo in arrivo secondo i rumor a novembre con presentazione prevista per questa primavera.

Con ogni probabilità le due nuove console PlayStation 5 Slim e Q Lite verranno annunciate a maggio o giugno durante un evento PlayStation Showcase che secondo Jeff Grubb si terrà prima della Summer Game Fest, in programma giovedì 8 giugno.