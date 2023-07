PS5 Slim sarà presentata al PlayStation Showcase di agosto, per un rumor

Sebbene Sony non si sia ancora espressa in merito, voci di corridoio vogliono in arrivo un altro PlayStation Showcase entro il 2023. A dare credito a queste indiscrezioni, ecco l'insider Shpeshal Nick, secondo cui la compagnia di Jim Ryan ha ancora delle cartucce da sparare dopo l'evento di fine maggio.

Se in chiusura del precedente showcase è stata presentata PlayStation Project Q, la piattaforma portatile destinata al gaming in cloud, sembra che durante il prossimo evento Sony presenterà ufficialmente PlayStation 5 Slim. Questo a voler dar retta a quanto riferito da Shpeshal Nick, secondo cui la compagnia terrà un nuovo grande appuntamento con i fan durante il mese di agosto (è stato comunque specificato che i piani potrebbero cambiare).

Vale la pena sottolineare che l'insider in questione non sempre si è rivelato affidabile, specialmente durante gli ultimi mesi. Sarà dunque bene essere particolarmente prudenti al riguardo ed attendere che sia Sony ad annunciare eventualmente un nuovo PlayStation Showcase, di cui al momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale.

C'è al contempo da tenere in considerazione che, all'interno dei documenti presentati al giudice nel contesto del processo contro la FTC, Microsoft ha rivelato che PS5 Slim dovrebbe essere lanciata sul mercato da Sony entro il 2023, dunque un evento in cui togliere i veli alla console è un'ipotesi tutt'altro che da escludere.