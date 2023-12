PS5 Slim al prezzo più basso da GameStop, solo fino al 27 dicembre

Fino al 27 dicembre, GameStop propone PlayStation 5 Slim al prezzo più basso mai visto: la nuova console Sony è in offerta per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

GameStop offre la possibilità di ottenere PlayStation 5 Slim al prezzo di 519,98€ acquistando insieme alla console un gioco o accessorio (controller, cuffie e molti altri) dal prezzo minimo di 39.98€. Tanti giochi PS5 sono in promozione e dunque potete optare per l'acquisto di un titolo come Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man Ultimate Edition o The Last of Us Parte 1, solamente per citarne alcuni. In questo modo potrete portarvi a casa la nuova PS5 Slim con un gioco ad un prezzo ridotto, risparmiando sull'acquisto della console, che avrà quindi un prezzo di 519,98. In alternativa potete acquistare un controller DualSense, un headset wireless o qualsiasi altro accessorio di vostro interesse che abbia almeno un prezzo minimo di 39.98 euro per aderire alla promo GameStop.

Anche PlayStation 5 Digital Edition è in offerta da GameStop con uno sconto di 40 euro sul prezzo della versione liscia o in bundle con EA Sports FC 24, God of War Ragnarok o Marvel's Spider-Man 2, promozione valida fino al 14 gennaio 2024 salvo esaurimento delle scorte disponibili.