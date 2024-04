PS5 Slim al prezzo più basso: offertona pazza da Esselunga, si risparmiano quasi 100 euro

Esselunga propone un corposo sconto su PlayStation 5 Slim Standard Edition con lettore ottico: ancora per pochi giorni la console è in vendita ad un prezzo bomba nei supermercati della catena, fino al 13 aprile e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl prezzo? Da Esselunga bastano 439 euro per acquistare la PlayStation 5 Slim contro i 549.99 euro di listino (prezzo consigliato) con un risparmio di quasi 100 euro, davvero niente male. Sopratutto considerando che potete investire la cifra risparmiate per acquistare nuovi giochi, accessori (come un controller DualSense) o magari sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus.

Una bella occasione per acquistare PlayStation 5 Slim, all'interno della confezione troviamo anche un controller DualSense bianco oltre al lettore ottico modulare, mentre non ci sono giochi o altri accessori inclusi. La promozione è valida nei supermercati Esselunga aderenti all'offerta, il termine ultimo per approfittarne (salvo esaurimento scorte) è il 13 aprile 2024.

