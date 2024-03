PS5 Slim: prezzo scontato a breve per un leaker, ma il taglio è solo temporaneo

Il "solito" billbil-kun di Dealabs ci aggiorna su una nuova offerta PlayStation 5 Slim, che a quanto pare verrà presto scontata in Europa solamente per un periodo di tempo limitato, giusto in tempo per le festività di Pasqua.

Secondo il leaker, Sony sconterà di 75 euro il prezzo di listino di PS5 Slim Standard Edition che passa così da 549.99 euro a 474.99 euro. La promozione dovrebbe debuttare a breve in Spagna, molti retailer spagnoli come Mediamarkt e Amazon dovrebbero scontare la console già da oggi mentre in Francia la promo è valida dal 18 marzo presso catene come Cdiscount, Amazon e FNAC.

Non ci sono conferme dirette per l'Italia ma è probabile che la nuova offerta di Sony possa partire da oggi o domani, quindi tra il 14 e 15 marzo, o all'inizio della prossima settimana. billbil-kun parla poi di un nuovo bundle con PS5 Slim e una copia di Alone in the Dark (versione fisica) in vendita da GameStop a 479.99 euro a partire dal 20 marzo, al momento non sappiamo però se questo pacchetto arriverà anche in Italia.

Non ci resta dunque che attendere eventuali comunicazioni ufficiali di PlayStation Italia per sapere tutto su questa nuova promozione primaverile legata a PS5 Slim, che vi permetterà di acquistare la console Sony risparmiando 75 euro sul prezzo di listino.

